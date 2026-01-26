Konyaspor’da Beşiktaş mesaisi başlıyor: Kritik karşılaşma ne zaman?

Konyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başlıyor. 25 Ocak Pazar günü Gaziantep deplasmanına çıkan ve akabinde 1 günlük izne ayrılan yeşil-beyazlılar; 27 Ocak Salı günü yeniden topbaşı yapacak.
Haftanın programı nasıl?
Konyaspor'da haftanın programı da netlik kazandı. Teknik direktör Çağdaş Atan ve yardımcıları nezaretinde Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde toplanacak Anadolu Kartalı, günü yenileme antrenmanıyla değerlendirecek.
Konyaspor, 28 Ocak Çarşamba, 29 Ocak Perşembe günlerini ise taktik antrenmanla değerlendirecek. Yeşil-beyazlılar 30 Ocak Cuma günü yapacağı ter antrenmanının ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.
Beşiktaş ile Konyaspor arasında; 31 Ocak Cumartesi günü Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
(Hasan Yıldırım)