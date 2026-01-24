Konyaspor 7 maçta 4 puan aldı

Anadolu Kartalı bahse konu süreçte rakiplerine karşı 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Yeşil-beyazlılar Sağlam'ın elinden 20 kez sarı kartla cezalandırıldı.
Gaziantep 13. maçında
Konyaspor'un rakibi olan Gaziantep Futbol Kulübü ise; maçın hakemi Kadir Sağlam ile 13. maçına çıkacak. Kırmızı-siyahlılar daha önce Sağlam ile çıktığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı. Gaziantep ekibi Kadir Sağlam'ın elinden 17 kez sarı 2 kez de kırmızı kartla cezalandırılmıştı.
Öte yandan Gaziantep Futbol Kulübü; Kadir Sağlam'ın en çok maçını yönettiği 4. takım konumunda yer alıyor.
(Hasan Yıldırım)