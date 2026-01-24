GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Konyaspor 7 maçta 4 puan aldı

Hasan Yıldırım
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konyaspor 7 maçta 4 puan aldı
Konyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü maçının hakemi olan Kadir Sağlam ile 7 maçta bir araya geldi.

Anadolu Kartalı bahse konu süreçte rakiplerine karşı 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Yeşil-beyazlılar Sağlam'ın elinden 20 kez sarı kartla cezalandırıldı.

Gaziantep 13. maçında

Konyaspor'un rakibi olan Gaziantep Futbol Kulübü ise; maçın hakemi Kadir Sağlam ile 13. maçına çıkacak. Kırmızı-siyahlılar daha önce Sağlam ile çıktığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı. Gaziantep ekibi Kadir Sağlam'ın elinden 17 kez sarı 2 kez de kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

Öte yandan Gaziantep Futbol Kulübü; Kadir Sağlam'ın en çok maçını yönettiği 4. takım konumunda yer alıyor.

(Hasan Yıldırım)​

