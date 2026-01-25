GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,45
EURO
51,25
STERLİN
59,29
GRAM
7.110,17
ÇEYREK
11.678,01
YARIM ALTIN
23.231,98
CUMHURİYET ALTINI
46.317,87
SPOR Haberleri

Çağdaş Atan: “Bundan sonra daha iyi bir takım oluyoruz’’

- Güncelleme Tarihi:

Çağdaş Atan: “Bundan sonra daha iyi bir takım oluyoruz’’
Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 70 dakika çok iyi oynadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Maç ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, ikinci yarı galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Atan, "İki takım için de zor maçtı. İlk yarının uzatma dakikalarında yediğimiz golün ardından ikinci yarının ilk 15 dakikası hariç maçın geri kalan 70 dakikasında çok iyi oynadığımız bir maçtı. İlk yarı üretme noktasında kalitemizi gösteremedik. Bunun sebebi de sol kanadımızın işlememesi. Beklemediğimiz oyuncuların pas hataları da bunda etkili oldu. Onun dışında 70 dakikada çok iyi oynadık. Özellikle ikinci yarının son bölümünde etkili bir oyun sergiledik. Gaziantep ekibi çok iyi ve fizikli bir rakip. Biz bu nedenle bir puana sevinemeyiz. Bugün Kramer de golle döndü. Elimizde çok iyi 3 forvet var. Bununla etkili bir şekilde kullanmaya çalışacağız. Bundan sonraki maçlarda daha iyi sonuçlar almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Bundan sonra daha iyi bir takım oluyoruz"

Kadro tercihleriyle ilgili soruya da cevap veren Çağdaş Atan, eleştirilere tepki göstererek takımın gelecek maçlarda daha iyi olacağını, taraftarların ve kentin her ne olursa olsun takıma destek vermesi gerektiğini söyledi. Atan, "Bundan sonra daha iyi bir takım oluyoruz. Hamle oyuncularımız da var artık. Bunun sinyalini veriyoruz. Bir puan bizi mutlu etmiyor. Bunu bugünkü oyunla değerlendirmek lazım. Daha iyi olacağız. Bugün duran toplarda da iyiydik. Deniz o nedenle oyunda tuttuk ve son anlar asist de yaptı. Oğlunun ciddi bir sağlık problemi var ama ona rağmen örnek bir mücadele gösteriyor. Ona özel performansı için teşekkür ediyorum. Oğluna da geçmiş olsun dileklerimiz iletiyorum" şeklinde konuştu.

"Orta hakem iyi maç yönetti, klasik bazı hakemlerden hala kurtulamadık"

Hakem yönetimiyle ilgili konuşan Çağdaş Atan, "Orta hakem iyi maç yönetti. Klasik bazı hakemlerden hala kurtulamadık. Berkan'ın pozisyona sıyırdı dendi. Oyun okuyamıyorlar. VAR hakemleri gözünün önündeki yanılabiliyor. İnsanlık hali. Biz de geldiğimizden beri galip gelemediğimiz için buna bahane olarak sığınamıyorum" dedi.

"Özellikle sol kanada takviye hedefimiz var"

Transfer çalışmaları ile ilgili soruya da cevap veren Atan, "Bazı oyuncuları belirledik ama gelmek istemeyenler oldu. Düşündüğümüz isimler var özellikle sol kanat için. Birinci ve ikinci planlarımız var. En azından birini yürürlüğe koymamız gerekiyor. Başkanımızın verdiği mesai saygıya değer. Bir şey olacaksa bu sene o Konyaspor için çok iyi olacak. Kulübü revize etmek istiyoruz. Bunu yapmak için kanımızın son damlasına kadar çalışacağız. Hiçbir problemimiz yok. Biraz kalite eksikliğimiz vardı, onu da giderirsek daha iyi olacağız. Bu noktada bütün sorumluluk benim. Ben buraya hedefler koyarak geldim. Buradan başı dik çıkarsak seneye daha iyi olacağını göreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER