Konyaspor Gaziantep’e hazırlanıyor

Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Çağdaş Atan ve yardımcıları nezaretinde Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde çalışan yeşil-beyazlılar, günü taktik ağırlıklı antrenmanla değerlendirdi.
Anadolu Kartalı vites yükseltti
Anadolu Kartalı vites yükseltti. Ligde zor bir fikstüre giren yeşil-beyazlılar; zorlu Gaziantep maçıyla başlayacak süreçte maksimum puanı toplamaya çalışacak. Konyaspor, bunu başararak alt sıralardan uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. (Ali Asım Erdem)