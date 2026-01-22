Konyaspor kanada odaklandı

Transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, rotasını sol kanat bölgesine çevirdi. Listesindeki oyuncularla görüşmelerini sürdüren Anadolu Kartalı, mali açıdan en uygun ismi takıma kazandırac
Konyaspor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sol stoper ve sol kanat arayışında olan Anadolu Kartalı, listesindeki oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor. Yeşil-beyazlı kurmaylar mali açıdan takıma en uygun ismi kulübe kazandıracak.
Eşit ağırlık
Konyasporlu kurmaylar her iki bölgeye de eşit hassasiyet besliyor. Savunmadaki hataları en aza indirip hücumda daha aktif olmak isteyen yeşil-beyazlılar; bu noktada ince eleyip sık dokuyor.
Konyaspor İngiliz Koleji'ne takıldı
Konyaspor, transfer çalışmaları kapsamında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre forması giyen stoper Etienne Youte Kinkoue'yi transfer listesine aldı. Fransız kulübüyle anlaşan yeşil-beyazlılar; oyuncuyla yapılan görüşmelerde İngiliz Koleji'ne takıldı.
Ne kolejmiş!
Konyaspor, İngiliz Koleji konusunu sezon başında da yaşadı. Anadolu Kartalı bu süreçte de bazı oyuncularla anlaşmış; fakat bu isimler çocukları için İngiliz Koleji'ni sorgulamıştı. Konya'da bu kolejin bulunmaması ise transferlerin olumsuz sonuçlanmasına neden olmuştu.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”