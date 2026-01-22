Tenisçiler Karatay’da yarışıyor

Karatay Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Konya Tenis Turnuvası, Konya’nın en büyük kapalı tenis kortunda oynanan çekişmeli maçlarla sürerken; Başkan Hasan Kılca, genç sporcuların performansından duyduğu memnuniyeti dile getirerek spora ve altyapıya desteklerinin artarak devam edeceğini vurguladı.

Karatay Belediyesi'nin ev sahipliğinde; Türkiye Tenis Federasyonu Konya İl Temsilciliği ve Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Konya Tenis Turnuvası, büyük bir heyecanla devam ediyor. Konya'nın en büyük kapalı tenis kortunda gerçekleştirilen organizasyon, çekişmeli maçlara sahne oldu.

Kılca performanslardan memnun

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, turnuvanın genç sporcular için önemli bir deneyim alanı sunduğunu söyledi. Kılca, "Karatay'da çok güzel ve heyecanlı maçlar oynanıyor. Genç sporcularımızın ortaya koyduğu mücadele bizleri son derece mutlu ediyor. Tenis branşında da iddialı bir altyapıya sahibiz ve sporun her alanında gençlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

