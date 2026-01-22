Konyasporlu oyuncular halen kulüp arıyor!

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın kadro planlamasında yer almayan ve kendilerinden kulüp bulması istenilen 3 oyuncu, henüz net bir sonuca ulaşamadı. Anadolu Kartalı'nda stoper Josip Calusic, orta saha Pedrinho ve kanat Marius Stafanescu; farklı kulüplerle görüşseler de henüz ortak noktada buluşamadı.

Herhangi bir gelişme yok

Konyaspor'un kadro planlamasında yer almayan 3 oyuncunun, ciddi şekilde ilgilenen talibi de bulunmuyor. Pedrinho eski kulübü ve Sakaryaspor başta olmak üzere görüşmelerini sürdürürken; Calusic ve Stafanescu ise teklif bekleyen isimler oldu.

Calusic uzun süren sakatlığı, Stafanescu ise FIFA kuralları gereği bir alt lige gitme zorunluluğundan dolayı sorun yaşıyor. Konyasporlu kurmaylar oyunculara talip çıkmaması durumunda masaya oturarak sözleşme fesih bedellerini masaya yatıracak.

(Hasan Yıldırım)