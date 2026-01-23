GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya’da Filistin’e destek formasıyla sahadalar

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konya’da Filistin’e destek formasıyla sahadalar
Konya Teknik Üniversitesi personelinin katılımıyla düzenlenen Personel Voleybol Turnuvası Filistin’e destek amacıyla özel olarak hazırlanan formalarla sahaya çıkıyor.

Konya Teknik Üniversitesi personelinin katılımıyla düzenlenen Personel Voleybol Turnuvası, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda iki grup halinde organize ediliyor.  Turnuva, üniversite çalışanları arasında sportif dayanışmayı, çalışma motivasyonunu, birlik ruhunu ve fair-play anlayışını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Müsabakalar, Konya Teknik Üniversitesi Gelişim Yerleşkesi Spor Salonu'nda dostluk ve centilmenlik çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Turnuvada; AkaTeknik, Blok42, Filenin Mühendisleri, Game101, Güvenlik, Los Galacticos, Mimarlık, TürkoTeknik ve Yıldızspor takımları mücadele ediyor.

GAZZE'YE ANLAMLI DESTEK

Turnuva, sportif rekabetin yanı sıra anlamlı bir farkındalık çalışmasına da sahne oluyor. B Grubu'nda mücadele eden Game101 takımı, Filistin'e destek amacıyla özel olarak hazırlanan formalarla sahaya çıkıyor.

Takım sporcuları, Filistin halkına yönelik yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, sporun birleştirici gücüyle Gazze'ye destek mesajı veriyor.Tribünlerde atılan sloganlarla desteklenen bu anlamlı duruş, turnuvaya ayrı bir değer katıyor.

Sporcuların her mücadelesi, hem saha içindeki rekabeti hem de insani duyarlılığı yansıtıyor.

Turnuva oynanacak final mücadelelerinin ardından Şubat ayında düzenlenecek madalya töreni ile son bulacak. (Ali Asım Erdem)

