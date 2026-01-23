Konya’da Filistin’e destek formasıyla sahadalar

Konya Teknik Üniversitesi personelinin katılımıyla düzenlenen Personel Voleybol Turnuvası, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda iki grup halinde organize ediliyor. Turnuva, üniversite çalışanları arasında sportif dayanışmayı, çalışma motivasyonunu, birlik ruhunu ve fair-play anlayışını güçlendirmeyi amaçlıyor.
Müsabakalar, Konya Teknik Üniversitesi Gelişim Yerleşkesi Spor Salonu'nda dostluk ve centilmenlik çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Turnuvada; AkaTeknik, Blok42, Filenin Mühendisleri, Game101, Güvenlik, Los Galacticos, Mimarlık, TürkoTeknik ve Yıldızspor takımları mücadele ediyor.
GAZZE'YE ANLAMLI DESTEK
Turnuva, sportif rekabetin yanı sıra anlamlı bir farkındalık çalışmasına da sahne oluyor. B Grubu'nda mücadele eden Game101 takımı, Filistin'e destek amacıyla özel olarak hazırlanan formalarla sahaya çıkıyor.
Takım sporcuları, Filistin halkına yönelik yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, sporun birleştirici gücüyle Gazze'ye destek mesajı veriyor.Tribünlerde atılan sloganlarla desteklenen bu anlamlı duruş, turnuvaya ayrı bir değer katıyor.
Sporcuların her mücadelesi, hem saha içindeki rekabeti hem de insani duyarlılığı yansıtıyor.
Turnuva oynanacak final mücadelelerinin ardından Şubat ayında düzenlenecek madalya töreni ile son bulacak. (Ali Asım Erdem)