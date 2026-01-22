Kramer yeniden Konya’da!

Konyaspor'un sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Akhdoud'a kiraladığı Sloven golcü Blaz Kramer, yeşil-beyazlı takıma geri döndü. Konya temsilcisi, Kramer'in kiralanması karşılığında 630 bin Euro gelir elde etmişti. Yaklaşık 5 ay süren kiralık dönemin ardından deneyimli forvet, herhangi bir bonservis bedeli ödenmeden yeniden Konya'ya döndü.
SUUDİ ARABİSTAN PERFORMANSI SINIRLI KALDI
Blaz Kramer, Al Akhdoud formasıyla geçirdiği 5 aylık süreçte toplam 14 resmi maçta görev aldı. Sloven golcü bu karşılaşmalarda takımına yalnızca 1 gollük katkı sağlayabildi. Performansının beklentilerin altında kalması dikkat çekti.
SAKATLIK SÜRECİ ETKİLİ OLDU
Kramer'in Suudi Arabistan kariyerinde yaşadığı sakatlıklar da önemli rol oynadı. Tecrübeli futbolcu, geçirdiği sakatlık nedeniyle özellikle Kasım ayı boyunca formasından uzak kaldı. Konyaspor'a dönüşüyle birlikte Kramer'in takıma nasıl bir katkı sağlayacağı merak konusu oldu.
