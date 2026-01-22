Onüçyıldız ve İlhan ailelerinin mutlu günü

Konyaspor camiasının sevilen isimlerinden Burak Onüçyıldız, Merve İlhan ile evlenerek hayatını birleştirdi.

Konyaspor'un emektar isimlerinden Burak Onüçyıldız, dünya evine girdi. Burak, 21 Ocak Çarşamba akşamı düzenlenen görkemli törenle Merve İlhan ile hayatını birleştirdi. Çiftin düğünü eski ve yeni olmak üzere Konyaspor'da yöneticilik yapmış birçok ismi de bir araya getirdi.

Melih İbrahimoğlu damadı kaçırdı!

Konyaspor'un orta saha oyuncularından Melih İbrahimoğlu, Konya âdetine uyarak damadı kaçırdı. O anları anlatan İbrahimoğlu; "Konya'da böyle bir adet var dediler. Ben de buna uydum. Güzel bir an oldu bizim için” dedi.

Bizler de Anadolu Medya Grup Spor Servisi olarak; çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyoruz.