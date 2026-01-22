GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,41
EURO
50,78
STERLİN
58,29
GRAM
6.861,12
ÇEYREK
11.274,09
YARIM ALTIN
22.426,59
CUMHURİYET ALTINI
44.712,03
SPOR Haberleri

Onüçyıldız ve İlhan ailelerinin mutlu günü

Hasan Yıldırım
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Onüçyıldız ve İlhan ailelerinin mutlu günü
Konyaspor camiasının sevilen isimlerinden Burak Onüçyıldız, Merve İlhan ile evlenerek hayatını birleştirdi.

Konyaspor'un emektar isimlerinden Burak Onüçyıldız, dünya evine girdi. Burak, 21 Ocak Çarşamba akşamı düzenlenen görkemli törenle Merve İlhan ile hayatını birleştirdi. Çiftin düğünü eski ve yeni olmak üzere Konyaspor'da yöneticilik yapmış birçok ismi de bir araya getirdi. 

Melih İbrahimoğlu damadı kaçırdı!

Konyaspor'un orta saha oyuncularından Melih İbrahimoğlu, Konya âdetine uyarak damadı kaçırdı. O anları anlatan İbrahimoğlu; "Konya'da böyle bir adet var dediler. Ben de buna uydum. Güzel bir an oldu bizim için” dedi. 

Bizler de Anadolu Medya Grup Spor Servisi olarak; çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER