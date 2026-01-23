Konyaspor Gaziantep’e hazır!

Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarında sona geldi. Teknik direktör Çağdaş Atan ve yardımcıları nezaretinde tempolu bir çalışma sürecinden geçen yeşil-beyazlılar, gün içinde son taktik antrenmanını gerçekleştirdi.
Anadolu Kartalı'nda tempo yüksek!
Konyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarında son aşamaya geldi. Hafta başından bu yana tempolu bir çalışma döneminden geçen yeşil-beyazlılar, 23 Ocak Cuma günü son taktik antrenmanını gerçekleştirdi. Konyaspor, 24 Ocak Cumartesi günü yapacağı ter antrenmanın ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Gaziantep Futbol Kulübü ile Konyaspor arasında; 25 Ocak Pazar günü Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak karşılaşması saat 14.30'da başlayacak. (Hasan Yıldırım)