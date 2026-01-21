Konyasporlu oyuncular kulüp arıyor!

Konyaspor'un kadro planlamasında yer almayan 3 oyuncu kulüp aramaya devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekipte stoper Josip Calusic, orta saha Pedrinho ve kanat Marius Stafanescu; teknik direktör Çağdaş Atan'ın kadro planlamasında yer almamış, oyunculardan da kendilerine kulüp bulması istenmişti.
3 oyuncuda gelişme yok!
Konyaspor'un planlamasında yer almayan 3 oyuncu için herhangi bir talip bulunmuyor. Pedrinho farklı kulüplerle görüşmelerini sürdürürken; Calusic ve Stafanescu ise teklif bekleyen isimleri oluşturdu. Herhangi bir talip bulunmaması durumunda; bu oyuncularla ortak noktada buluşularak sözleşmeleri feshedilecek.
(Ali Asım Erdem)