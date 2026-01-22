Konyalı basketçiler finallerde!

Okullararası Basketbol Şampiyonası’nda Konya’yı başarıyla temsil eden Meram Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, grup maçlarını üçüncü sırada tamamlayarak Türkiye yarı finallerine yükselirken; U16 kategorisindeki performansıyla da şampiyonluk hedefini güçlendirdi.
Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Okullararası Basketbol Şampiyonası tüm hızıyla sürüyor! Burada mücadele eden Konya temsilcilerinden Meram Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, şehirde oynanan grup maçlarında 3. sırada yer alarak Niğde'de düzenlenecek Türkiye yarı finallerinde mücadele etme hakkı kazandı.
Şampiyonluk için iddialılar!
U16 kategorisinde Meram Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan Arena Basketbol Takımı, U16 Kadınlar Basketbol Ligi'nde de başarılı performans sergileyerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.
"En iyi şekilde temsil edecekler”
Okul Müdürü Hasan Demirbağ, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamasında; "Öğrencilerimizin azmi, disiplinli çalışması ve öğretmenlerimizin özverisiyle gurur duyuyoruz. Türkiye finallerinde okulumuzu en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.
