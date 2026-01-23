Blaz Kramer Konya’ya geldi!

Konyaspor'un kiralıktan çağırdığı golcü oyuncu Blaz Kramer, aylar sonra Konya'ya döndü. Sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Akhdoud'a kiraladığı Sloven golcü, sezonun kalan planlamasında yer almıştı.
Kiralama bedeli alınmıştı
Konyaspor, Sloven golcüsü Blaz Kramer için herhangi bir ücret ödemeyecek. Yeşil-beyazlılar Suudi ekibinden sezon başında 630 bin Euro kiralama bedeli almıştı. Anadolu Kartalı yaklaşık 5 ayın sonunda oyuncusunu geri çağırırken; karşı kulüple fesih için herhangi bir rakam ödemeyecek.
(Hasan Yıldırım)