Konyaspor ve Gaziantep FK tatlı rekabette

Konyaspor ve Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig nezdinde tatlı bir rekabete girdi.

İki takım daha önce Süper Lig nezdinde 13 kez karşı karşıya gelirken; bu maçlardan 5'ini yeşil-beyazlar, 5'ini ise kırmızı-siyahlılar kazandı. Arda kalan 3 maçta ise eşitlik bozulmadı. Konyaspor bahse konu süreçte 18 kez ağları sarsarken filelerinden de 13 top çıkarttı.

Gaziantep'te 7. randevu

Konyaspor, Süper Lig nezdinde Gaziantep Futbol Kulübü'ne 6 kez konuk oldu. Yeşil-beyazlılar bu süreçten 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puan toplarken, 5 maçta ise gülen taraf ev sahibi Gaziantep oldu. Konyaspor bahse konusu süreçte 8 kez ağaları sarsarken, ağlarından ise 11 top çıkarttı.

(Cumali Özer)