SPOR Haberleri

Konyaspor ve Gaziantep FK tatlı rekabette

Cumali Özer
Muhabir
Konyaspor ve Gaziantep FK tatlı rekabette
Konyaspor ve Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig nezdinde tatlı bir rekabete girdi.

İki takım daha önce Süper Lig nezdinde 13 kez karşı karşıya gelirken; bu maçlardan 5'ini yeşil-beyazlar, 5'ini ise kırmızı-siyahlılar kazandı. Arda kalan 3 maçta ise eşitlik bozulmadı. Konyaspor bahse konu süreçte 18 kez ağları sarsarken filelerinden de 13 top çıkarttı.

Gaziantep'te 7. randevu

Konyaspor, Süper Lig nezdinde Gaziantep Futbol Kulübü'ne 6 kez konuk oldu. Yeşil-beyazlılar bu süreçten 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puan toplarken, 5 maçta ise gülen taraf ev sahibi Gaziantep oldu. Konyaspor bahse konusu süreçte 8 kez ağaları sarsarken, ağlarından ise 11 top çıkarttı.

(Cumali Özer)

 

