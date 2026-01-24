GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Konyaspor Gaziantep sınavında!

Hasan Yıldırım
Muhabir
Konyaspor Gaziantep sınavında!
Konyaspor, Süper Lig’in 19. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü’nün konuğu olacak. 25 Ocak Pazar günü Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.30’da başlayacak. Müsabakayı Ankara bölgesi hakemlerinden Kadir Sağlam yönetecek.

Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nün konuğu olacak. Haftaya 18 puanda 13. sırada giren yeşil-beyazlılar, 24 puanla 8. sırada yer alan rakibine karşı puan mücadelesi verecek. 25 Ocak Pazar günü Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.30'da başlayacak.

Düdük Kadir Sağlam'da

Gaziantep Futbol Kulübü ile Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerinden Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Yusuf Susuz ve Kerem İlitangil üstlenecek. Berkay Erdemir ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Eksikler Gaziantep'te

Zorlu karşılaşma öncesinde eksikler ev sahibi ekipte bulunuyor. Gaziantep Futbol Kulübü'nde sağ bek Salem M'Bakata, stoper Myenty Abena, sağ kanat Ali Mevran Ablak ve on numara Kacper Kozlowski sakatlıkları, Kevın Manuel Rodrıgues ise cezasından dolayı bu maçta görev alamayacak. Öte yandan PFDK tarafından cezalandırılan teknik direktör Burak Yılmaz da kulübedeki yerini alamayacak. Konuk Konyaspor'da ise herhangi bir eksik bulunmuyor.

Gaziantep muhtemel 11'i

Teknik direktör Burak Yılmaz nezaretinde 3-4-1-2 dizilişiyle mücadele eden Gaziantep Futbol Kulübü'nün, Konyaspor'a karşı da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Gaziantep ekibinin kalesinde Zafer Görgen (20), 3'lü savunmada Nazım Sangare (30), Arda Kızıldağ (4) ve Nihad Mujakic (5), 4'lü orta alanda Luis Perez (2), Melih Kabasakal (6), Ogün Özçiçek (61) ve Yusuf Kabadayı (32), tekli on numarada Alexandru Maxim (44), 2'li ileri uçta ise Mohamed Bayo (9) ve Denis Draguş'un (70) görev alması bekleniyor. 

Konyaspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde 4-2-3-1 dizilişiyle mücadele eden Konyaspor'un; Gaziantep Futbol Kulübü maçında da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Anadolu Kartalı'nın kalesinde Deniz Ertaş (1), savunma 4'lüsünde Yhoan Andzouna (23), Adil Demirbağ (4), Riechedly Bazoer (20) ve Guilherme Sitya (12), 2'li ön liberoda Marko Jevtovic (16) ve Jinho Jo, 3'lü orta alanda Deniz Türüç (9), Morten Bjorlo (42) ve Sander Svendsen (32), ileri uçta ise Umut Nayir'in (22) forma giymesi bekleniyor.

(Hasan Yıldırım)

