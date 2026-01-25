Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde ilk 11’ler belli oldu!

Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Bugün Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.
İşte ilk 11'ler…
DÜDÜK KADİR SAĞLAM'DA
Gaziantep Futbol Kulübü ile Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerinden Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Yusuf Susuz ve Kerem İlitangil üstlenecek. Berkay Erdemir ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Saat 14.30'da başlayacak mücadele öncesi her iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
GAZİANTEP FK'NIN İLK 11'LERİ:
KONYASPOR'UN İLK 11'LERİ:
