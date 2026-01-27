Konyaspor’da kritik Beşiktaş mesaisi başladı!

Konyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Çağdaş Atan ve yardımcıları nezaretinde Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde toplanan yeşil-beyazlılar, günü yenileme antrenmanıyla değerlendirdi. Oyuncuların moral ve motivasyon olarak iyi düzeyde olduğu öğrenildi.
Haftanın programı netleşti
Konyaspor'da haftanın programı da belli oldu. Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde toplanan yeşil-beyazlılar, günü yenileme antrenmanıyla değerlendirdi. Konyaspor, 28 Ocak Çarşamba ve 29 Ocak Perşembe günlerini ise taktik antrenmanla değerlendirecek. Yeşil-beyazlılar 30 Ocak Cuma günü yapacağı ter antrenmanının ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Beşiktaş ile Konyaspor arasında; 31 Ocak Cumartesi günü Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
(Hasan Yıldırım)