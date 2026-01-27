GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,59
EURO
51,89
STERLİN
59,92
GRAM
7.339,15
ÇEYREK
12.044,07
YARIM ALTIN
23.961,87
CUMHURİYET ALTINI
47.773,18
SPOR Haberleri

Konyasporlu Adil Demirbağ Gaziantep maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu!

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konyasporlu Adil Demirbağ Gaziantep maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu!
Konyaspor’un savunma oyuncularından Adil Demirbağ, Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından özel olarak konuştu. Demirbağ, “Kendimizi affettirmeye çalışıyorduk” dedi.

Konyaspor'un savunma oyuncularından Adil Demirbağ, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Demirbağ, "Kendimizi affettirmeye çalışıyorduk” dedi.

"En azından 1 puanla döndük”

Zor bir deplasmana çıktıklarını belirten Adil Demirbağ, "Geçen hafta Eyüpspor ile berabere kalmıştık. Bu maçı affettirmeye çalışıyorduk. 1-0 geriye de düştük ama son dakikalarda gol bularak en azından 1 puan aldık” diye konuştu.

"Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum”

Takım olarak 90 dakika boyunca mücadele ettiklerini belirten Demirbağ, "Ben buradan, tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok efor sarf ettik. Maçın başından sonuna kadar muhteşem mücadele ettik” ifadelerini kullandı.



"Beşiktaş'tan puan almak istiyoruz”

Takip eden maçlarla ilgili olarak da konuşan Adil Demirbağ, "Sırada Beşiktaş maçımız var. İnşallah Beşiktaş maçını da kayıpsız geçeceğimize inanıyorum. İnşallah zor da olsa Beşiktaş'ı yeneceğiz” dedi.

"Taraftarımıza teşekkür ederim”

Adil Demirbağ, "Bizleri desteklemek için Gaziantep'e kadar gelen tüm taraftar taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten 1 dakika bile susmadılar. Bizi her zaman böyle desteklemelerini bekliyoruz” diye konuştu.

(Ali Asım Erdem)

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER