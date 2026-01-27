Konyasporlu Adil Demirbağ Gaziantep maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu!

Konyaspor’un savunma oyuncularından Adil Demirbağ, Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından özel olarak konuştu. Demirbağ, “Kendimizi affettirmeye çalışıyorduk” dedi.

Konyaspor'un savunma oyuncularından Adil Demirbağ, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.



Demirbağ, "Kendimizi affettirmeye çalışıyorduk” dedi.



"En azından 1 puanla döndük”



Zor bir deplasmana çıktıklarını belirten Adil Demirbağ, "Geçen hafta Eyüpspor ile berabere kalmıştık. Bu maçı affettirmeye çalışıyorduk. 1-0 geriye de düştük ama son dakikalarda gol bularak en azından 1 puan aldık” diye konuştu.



"Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum”



Takım olarak 90 dakika boyunca mücadele ettiklerini belirten Demirbağ, "Ben buradan, tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok efor sarf ettik. Maçın başından sonuna kadar muhteşem mücadele ettik” ifadelerini kullandı.







"Beşiktaş'tan puan almak istiyoruz”



Takip eden maçlarla ilgili olarak da konuşan Adil Demirbağ, "Sırada Beşiktaş maçımız var. İnşallah Beşiktaş maçını da kayıpsız geçeceğimize inanıyorum. İnşallah zor da olsa Beşiktaş'ı yeneceğiz” dedi.



"Taraftarımıza teşekkür ederim”



Adil Demirbağ, "Bizleri desteklemek için Gaziantep'e kadar gelen tüm taraftar taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten 1 dakika bile susmadılar. Bizi her zaman böyle desteklemelerini bekliyoruz” diye konuştu.



(Ali Asım Erdem)