Konya’da bugün vefat edenler 28 Ocak 2026 Çarşamba

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
FATMA İMDAT
|
SİMİ
|
ULUIRMAK MEZARLIĞI
|
FATMA DAĞLI
|
KONYA
|
KARAASLAN MEZARLIĞI
|
MÜNEVVER AKDOĞAN
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
MUSTAFA ESEN
|
DOĞANLI
|
YAĞBASAN MEZARLIĞI
|
AHMET KAYAHAN
|
İNLİCE
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
MEVLÜT ARLI
|
KIZILÇAKIR
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
MUZAFFER GÖCEK
|
TAŞKENT
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
HÜSEYİN ÜNVER
|
KONYA
|
DERE KÜÇÜK (Aşağı) MEZARLIĞI
|
MEHMET ALİ KAYA
|
AĞRIS
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
SEVİM DEMİREL
|
KULU
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
NURAN YAMAN
|
KONYA
|
DERE BÜYÜK MEZARLIĞI
|
FATMA YÜKSELEN
|
TEPEKÖY
|
ALİYENLER MEZARLIĞI
|
MAHİDES AKGÜL
|
ILGIN
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
AYŞE BAĞIRICI
|
ÇAMURLUİRET
|
HARMANCIK MEZARLIĞI
|
FATMA KİLİTÇİ
|
AKKİSE
|
ULUIRMAK MEZARLIĞI
|
MELİKE KÖSEOĞLU
|
SÜLÜKLÜ
|
YAZIR MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi