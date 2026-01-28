GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 28 Ocak 2026 Çarşamba

Konya’da bugün vefat edenler 28 Ocak 2026 Çarşamba
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 28 Ocak 2026 Çarşamba günü vefat eden 16 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

FATMA İMDAT

SİMİ
15-03-1943

ULUIRMAK MEZARLIĞI

FATMA DAĞLI

KONYA
25-05-1976

KARAASLAN MEZARLIĞI

MÜNEVVER AKDOĞAN

KONYA
01-04-1927

ÜÇLER MEZARLIĞI

MUSTAFA ESEN

DOĞANLI
15-11-1964

YAĞBASAN MEZARLIĞI

AHMET KAYAHAN

İNLİCE
22-07-1959

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MEVLÜT ARLI

KIZILÇAKIR
08-01-1945

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MUZAFFER GÖCEK

TAŞKENT
22-01-1938

HOCACİHAN MEZARLIĞI

HÜSEYİN ÜNVER

KONYA
01-01-1935

DERE KÜÇÜK (Aşağı) MEZARLIĞI

MEHMET ALİ KAYA

AĞRIS
16-03-1943

HOCACİHAN MEZARLIĞI

SEVİM DEMİREL

KULU
01-05-1956

YAZIR MEZARLIĞI

NURAN YAMAN

KONYA
01-01-1938

DERE BÜYÜK MEZARLIĞI

FATMA YÜKSELEN

TEPEKÖY
20-06-1941

ALİYENLER MEZARLIĞI

MAHİDES AKGÜL

ILGIN
06-09-1956

YAZIR MEZARLIĞI

AYŞE BAĞIRICI

ÇAMURLUİRET
01-03-1949

HARMANCIK MEZARLIĞI

FATMA KİLİTÇİ

AKKİSE
10-08-1928

ULUIRMAK MEZARLIĞI

MELİKE KÖSEOĞLU

SÜLÜKLÜ
06-02-1956

YAZIR MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

