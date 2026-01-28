GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’daki o mahallede uzun süredir bekleniyordu! 4 ay sonra hizmette

Meltem Aslan
İnternet Editörü

Konya’daki o mahallede uzun süredir bekleniyordu! 4 ay sonra hizmette

Konya'nın Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde uzun süredir ihtiyaç duyulan önemli bir ulaşım yatırımı tamamlanarak hizmete girdi. Ülfet Sokak kanal boyunda, Çifte Çınarlar karşısında yer alan noktada yapılan araç üst geçidi ve yaya geçidi, bölge sakinlerine güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunuyor.

Yaklaşık 4 ay süren çalışmaların ardından tamamlanan proje ile hem araç trafiği rahatlatıldı hem de yayalar için güvenli bir geçiş alanı oluşturuldu.

4 AYLIK ÇALIŞMA SONUNDA TAMAMLANDI

Bölgede özellikle yoğun saatlerde yaşanan trafik ve yaya geçiş sorununa çözüm getirmek amacıyla başlatılan proje kapsamında, kanal üzerine 15 metrelik araç üst geçit köprüsü inşa edildi. Köprü sayesinde araçlar artık kanal hattını kesintisiz ve güvenli şekilde kullanabiliyor.

Aynı proje içinde yer alan modern yaya geçidi ise mahalle sakinlerinin karşıya geçişlerini büyük ölçüde kolaylaştırdı.

YAYA VE ARAÇ GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA TUTULDU

Proje, hem sürücüler hem de yayalar için güvenliği esas alan bir anlayışla hayata geçirildi. Daha önce risk oluşturan geçiş noktası, yapılan düzenlemelerle kontrollü ve güvenli bir hale getirildi. Yeni köprü ve yaya geçidi, özellikle çocuklar, yaşlılar ve öğrenciler için önemli bir ihtiyacı karşılamış oldu.

MAHALLE MUHTARINDAN TEŞEKKÜR

Bahçeşehir Mahalle Muhtarı Mehmet Okattık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada projeye destek veren kurumlara teşekkür etti. 

(Meltem Aslan)

