KONYA Haberleri

Konya’da yarış iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi: 8 araç çarpıştı

Güncelleme Tarihi:

Konya’da yarış iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi: 8 araç çarpıştı

Konya'nın merkezinde meydana gelen zincirleme trafik kazası paniğe neden oldu.

Selçuklu ilçesinde iddiaya göre yarış yapan iki otomobilin sebep olduğu kazada 8 araç birbirine girdi, trafik uzun süre aksadı.

8 ARAÇ ÇARPIŞTI 

Kaza, Selçuklu ilçesi Hulusi Baybal Caddesi ile Rauf Denktaş Caddesi kavşağı yakınlarında yaşandı.

İddiaya göre cadde üzerinde yarış halinde olan iki otomobil kontrolden çıktı. Bu araçlara arkadan gelen diğer otomobillerin de çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Toplamda 8 aracın karıştığı kazada büyük maddi hasar oluştu.

2 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

TRAFİK UZUN SÜRE AKSADI 

Kaza nedeniyle bölgede trafik tamamen durma noktasına geldi.

Çarpışmanın etkisiyle yol savaş alanına dönerken, araç yoğunluğu kısa sürede arttı. Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı. Temizlik çalışmalarının ardından trafik kontrollü olarak yeniden sağlandı.

İŞTE OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER;

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: Haber Merkezi

