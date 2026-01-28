Konya’da 40 yıllık bağımlılıktan 20 günde kurtuldu: Emekli vatandaşın mucize kurtuluşu!

Konya’da yaşayan 58 yaşındaki emekli vatandaş, sağlıklı hayat merkezinden aldığı destekle yaklaşık 40 yıl kullandığı sigarayı 20 günde bıraktı.

Sigaradan rahatsız olan yakınlarının tavsiyesi üzerine aile hekimine başvuran emekli 58 yaşındaki Abdullah Şen, hekimin yönlendirmesiyle İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Karatay Şehit Uzm. Dr. Ekrem Karakaya Sağlıklı Hayat Merkezinde Sigara Bırakma Polikliniğinde tedaviye başladı. Burada görevli doktor tarafından uygulanan ilaçlı tedaviyle yaklaşık 40 yıldır bağımlı olduğu sigaradan 20 günde kurtulan Şen, yaklaşık 6 aydır sigara içmiyor. Şen, yakınlarının sigara içmesinden duyduğu rahatsızlıktan dolayı sigarayı bırakmaya karar verdiğini anlattı.





"Doktorumuzun vermiş olduğu tedavi ile yaklaşık 20 günde sigarayı bıraktım"



Abdullah Şen, daha önce çocuklarının sigarayı bırakmasını istemelerinin etkisinde kaldığını fakat o zaman başaramadığını anlatarak, "Aradan belli bir zaman geçti, kendi isteğim üzerine sağlık ocağımızdaki doktorumuza müracaat ettim. Doktorumuzun yardımıyla da buraya yönlendirdi. Buradaki doktorumuzun vermiş olduğu tedavi ile yaklaşık 20 günde sigarayı bıraktım. Önce sağlık, insan, irade, sevinç, mutluluk baktığınız zaman, tabii dolu dolu bir süreç. Bunun için herkese tavsiye etmek lazım. Bırakınca daha çok mutlu oldum, başarılı oldum. Aileme, çocuklarıma, insanlara ve eve geldiğim zaman sigara kokusu olmadı. Topluma girdiğim zaman o rahatsızlığı vermedim. Arkadaşlarıma çok önerdim güzel bir şey. Sağlıklı çalışmak sağlıklı olmak güzel" dedi.





"Ayda 3 bin lira gibi bir para harcıyorduk"



Sağlık yönünden direnç artışının yaşandığını söyleyen Abdullah Şen, "Güçlüyüm, mutluyum, huzurluyum. Çocuklarıma karşı güler yüzlüyüm yani sinir gerginlik yok. Maddi boyutu, manevi boyutu var, bir de tabii ki içtiğimiz zaman ayda 3 bin lira gibi bir para harcıyorduk. Bu parayı da şimdi evimizi harcıyoruz. Yani bunun örnekleri çok verilebilir ama manevi boyutuna gelince çocuğuna karşı normal olmuyor ‘baba sigarayı bırak', eşinin söyleyesi ‘sigarayı bırak' bana işliyor. Bırakamıyorsun, sigaranın esiri oluyorsun. Belki irademize yenik düşüyoruz ama bu yenilgileri de zamanla başarıyoruz. Ben başardım, bütün arkadaşlara, bütün topluma tavsiye ediyorum, bırakmalarını istiyorum. Sağlık yönünden, maddi, manevi yönden, insani yönden tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.







Tedavinin başlangıç aşamasını özetleyen Şen, "Bu süreçte doktor hanım bana ilacı verdi, içebildiğim kadar sigara içmemi istedi. Ve hakikaten ilk bir hafta belki tam önceki düzende içebildim. Fakat devamınında sigara hemen ilaç sayesinde beni rahatsız etmeye başladı. Böyle mide bulandırdı, içmemeye başlıyorsun, kendin bırakıyorsun zaten. Ben geldim hocama teşekkür ettim. ‘Hocam, ben bıraktım' dedim; bana, ‘daha süren dolmadı emin misin? diye sordu, ben de evet cevabını verince bıraktım. Daha ilacım da vardı, ben bugünden itibaren daha bu sigarayı kullanmam, kullanmak da istemiyorum dedim. Hocamıza da teşekkür ettik ve ayrıldık" şeklinde konuştu.





"20 gün olmadan sigarayı bıraktım"



Sigaraya karşı gençlere bu yöntemlerin aşılanmasına dikkat çeken Şen, "Toplum içerisinde bunları yaygınlaştırmak lazım, çocuklarda, gençlerde, daha çok gençlerde, tiyatroların etkinliklerinde, sivil toplum kuruluşlarında ya da siyasi partiler önderliğinde yapılacak etkinliklerde bunların çok etkisinin olacağını düşünüyorum. Sağlıklı hayat merkezlerine bütün kullananların buradaki doktorlara, sağlık birimlerine, sağlık personelimizle konuşup, ‘sigarayı bırakmak istiyorum' demeleri gerekiyor. Bunu desinler gerisini bıraksınlar ve o sigarayı içsinler. Ben bu şekilde bıraktım. Kendim burada aldığım ilaç tedavisi ile 20 gün olmadan sigarayı bıraktım ve herkesin buraya gelmesini istiyorum" diye konuştu.







Konya İl Sağlık Müdürlüğü Sigara Bırakma Polikliniği görevlisi Ayşe Demirbaş ise merkezlerde vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verdiklerini söyledi.

Kaynak: İHA