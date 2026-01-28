Konya’daki ölümlü kaza! O anlar böyle kaydedildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, Beyşehir'e bağlı Huğlu Mahallesi girişinde meydana geldi. A.S. yönetimindeki 42 H 2458 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve R.Ç. idaresindeki 42 BCJ 773 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün 76 yaşındaki babası Mehmet Sarıç'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.S., ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, Konya'daki hastaneye sevk edildi. Yolcu minibüsünün sürücüsü ile araçta bulunan yolcuların kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.
Öte yandan, feci kaza anı, Huğlu Mahallesi girişinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin kendi şeridinde ilerlerken karşı şeride geçerek minibüse çarptığı anlar ile kazanın hemen ardından minibüs sürücüsünün araçtan inerek otomobile doğru koştuğu anlar yer alıyor.
