Konya’da aile hekimine saldırı! Saldırganın kimliği belirlendi

Konya’da görev yapan bir aile hekimi, çalıştığı aile sağlığı merkezinde saldırıya uğradı.

Olay, Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan Konya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 61 Nolu Şehit Ufuk Başarı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aile Hekimi Dr. Ahmet Tolu, görevini sürdürdüğü sırada bir kişinin fiziki saldırısına uğradı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Saldırıyı gerçekleştiren şahsın müezzin olduğu ve adının Y.M. olduğu öğrenildi. Olayın ardından sağlık merkezi çalışanları ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle Dr. Tolu'ya ilk yardım yapıldı.

DOKTORUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Dr. Ahmet Tolu'nun yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Dr. Tolu'nun sağlık raporu alarak saldırgan hakkında karakola ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Olay sonrası sağlık merkezinde "Beyaz Kod” verilerek resmi süreç başlatıldı.

SAĞLIKTA ŞİDDETE TEPKİ: CAYDIRICI YASALAR ÇAĞRISI

Yaşanan saldırının ardından açıklama yapan Konya Aile Hekimleri Derneği (KonAHED), sağlıkta şiddetin giderek artan ve ciddi bir toplumsal sorun haline geldiğine dikkat çekti. Açıklamada, sağlık çalışanlarını koruyacak caydırıcı yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Ayrıca bu tür suçların katalog suçlar kapsamına alınması gerektiği ifade edilerek, siyasi ve yetkili mercilerin daha güçlü adımlar atması çağrısında bulunuldu.

KonAHED Yönetim Kurulu, saldırıya uğrayan Dr. Ahmet Tolu'ya geçmiş olsun dileklerini iletirken, meslektaşlarının yanında olduklarını ve sürecin takipçisi olacaklarını kamuoyuna duyurdu.

(Cumali Özer)