Antalya-Konya yolunda kar yağışı: Kalınlığı 25 santimetreye ulaştı!

Özellikle 1825 rakımlı Alacabel geçidinde kar yağışı zaman zaman yoğunlaşırken, bölgede aralıklarla devam eden yağışla birlikte kar kalınlığı bazı kesimlerde 15 santimetreye ulaştı. 1825 rakımlı Alacabel'de ise kar kalınlığının yer yer 25 santimetreye kadar çıktığı bildirildi.
Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren dün saat 13.00 sıralarında başlayan kar yağışı zaman zaman durarak aralıklarla devam etti. Geceden itibaren etkili olan kar yağışının sabah saat 06.00 sıralarında kesildiği, ancak saat 07.00 civarında yeniden başladığı öğrenildi.
Karayolları Alacabel ekipleri, kar yağışının başladığı andan itibaren çok sayıda iş makinesiyle kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yolun ulaşıma kapanmaması için ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bildirildi.
Diğer yandan Akseki'nin yüksek kesimlerinde bulunan kırsal mahallelerde de kar yağışının etkili olduğu, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kırsal mahalle yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Karayolları ve Akseki Bölge Trafik ekipleri, güzergâhı kullanacak sürücülere zincir, kış lastiği ve dikkatli sürüş uyarısında bulunarak, yer yer görüş mesafesinin düşmesi ve yol şartlarının zorlaşması nedeniyle tedbirli olunmasını istedi.
