Zamlı maaşlar açıklandı! Nasıl öğreniliyor? İşte detaylar

Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur sigortalısını ilgilendiren emeklilik maaşı bilgileri e-Devlet sistemine yüklendi. En az 3 bin 600 gün prim ödemesi bulunan vatandaşlar, emekli olduklarında alacakları tahmini maaşı artık sistem üzerinden görüntüleyebiliyor. SSK ve Bağ-Kur kapsamında çalışanlar, emeklilik dönemlerinde ne kadar aylık alabileceklerini kolayca öğrenebiliyor.

3 BİN 600 GÜN PRİM ŞARTIYLA SORGULAMA YAPILABİLİYOR

SGK veya Bağ-Kur kapsamında sigortalı olan kişiler, 3 bin 600 günden fazla prim gün sayısına sahipse emekli maaşı hesaplama hizmetinden yararlanabiliyor. Bu hizmet sayesinde çalışanlar, mevcut prim bilgilerine göre emeklilikte bağlanması muhtemel aylık tutarını önceden görebiliyor.

PRİM YATTIKÇA EMEKLİ MAAŞI ARTIYOR

Prim ödemeleri devam ettikçe emekli maaşı da her ay artış gösteriyor. Aylık Bağlanma Oranı (ABO) ise her yıl 2 puan yükseliyor. Daha yüksek primle çalışanlar, emeklilikte daha yüksek maaş alma hakkı kazanıyor. Buna karşılık, primi asgari ücret seviyesinden ya da buna yakın tutarlardan yatan kişiler genellikle en düşük emekli maaşı seviyesinde aylık alabiliyor.

PRİMLERİN ASGARİ ÜCRETTEN GÖSTERİLMESİNE DİKKAT

Bazı işverenler, SGK primlerini asgari ücretten yatırıp kalan ücreti elden ödeme yoluna gidebiliyor. İşini kaybetmemek adına bu durumu kabul eden çalışanlar ise emekli olduklarında düşük maaşla karşı karşıya kalabiliyor. Hak kaybı yaşamamak için SGK primlerinin gerçek maaş üzerinden yatırıldığından emin olunması büyük önem taşıyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL ÖĞRENİLİR?

e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama” yazın. Açılan sayfada bilgilendirme metnini okuyup "Devam Et” seçeneğine tıklayın. Ardından gerekli alanları doldurarak "Hesapla” butonuna basın. Bu ekranda emekli maaşınızı, ek ödeme tutarını ve ABO oranınızı görüntüleyebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi