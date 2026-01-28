GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,62
EURO
52,11
STERLİN
60,12
GRAM
7.633,50
ÇEYREK
12.540,41
YARIM ALTIN
24.951,52
CUMHURİYET ALTINI
49.746,44
KONYA Haberleri

Konya’da doktora saldıran müezzin hakkında şok karar!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da doktora saldıran müezzin hakkında şok karar!

Konya'da bir aile sağlığı merkezinde muayene sırası nedeniyle doktora saldırdığı iddia edilen müezzin Yusuf M., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı; hakimlik, Yusuf M.'yi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, savcılığın karara itiraz edeceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Konya'nın Selçuklu ilçesinde görev yapan Aile Hekimi Dr. Ahmet Tolu'nun, muayene sırası nedeniyle tartıştığı müezzin Yusuf M. tarafından darbedildiği iddia edildi. Olay, Hanaybaşı Mahallesi Anadolu Caddesi üzerindeki Şehit Ufuk Başarı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.

MUAYENE SIRASI TARTIŞMASI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, müezzin Yusuf M., muayene olmak için gittiği aile sağlığı merkezinde kendi aile hekiminin izinli olduğunu öğrenince, Dr. Ahmet Tolu'nun odasına girerek muayene olmak istedi. Dr. Tolu'nun, hastası olduğunu ve sırası geldiğinde muayene edebileceğini söylemesi üzerine Yusuf M.'yi odadan çıkardığı belirtildi.

İddiaya göre bir süre sonra yeniden odaya giren Yusuf M., muayene sırası nedeniyle tartıştığı Dr. Tolu'nun parmağını ısırdı ve yumrukla saldırdı. Sağlık merkezi personelinin müdahalesiyle taraflar ayrıldı.

DOKTOR HASTANEYE KALDIRILDI ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Dr. Ahmet Tolu, hastanede tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Tolu'nun, saldırgan Yusuf M. hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen müezzin Yusuf M., tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, Yusuf M.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Savcılığın karara itiraz edeceği öğrenildi.

(Meltem Aslan)

 

 

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
  • R
    Recep
    1 saat önce

    Çok abartmayın bu olayı gün içinde o kadar çok butür olay oluyorki hepsini tutuklasan dışarda adam kalmaz..

    • Cevapla
    • Begen (0)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER