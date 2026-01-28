GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Bir tekniker bakımını yaptığı pres makinesine sıkıştı
İnegöl ilçesindeki orman ürünleri fabrikasında bakımını yaptığı pres makinesine sıkışan 27 yaşındaki tekniker Sedat Ç. ağır yaralandı.

Saat 16.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2'nci Cadde'de faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana gelen olayda, bakım teknikeri Sedat Ç., bir anlık dikkatsizlik sonucu bakımını yaptığı pres makinesine sıkıştı.

İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANDI

İtfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Sedat Ç., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Teknikerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

