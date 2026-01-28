Fed faiz kararını açıkladı!

Piyasaların merakla beklediği açıklama geldi. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahlinde 3,50-3,75 puan aralığında sabit bıraktı.

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), politika faizini değiştirmeyerek mevcut hedef aralığında sabit bırakırken, karar metninde enflasyonun hâlâ bir miktar yüksek seyrettiğine dikkat çekildi.

Faiz oranı değiştirilmedi

Federal Açık Piyasa Komitesi, uzun vadede maksimum istihdamı sağlamak ve enflasyonu yüzde 2 seviyesine çekmek hedefleri doğrultusunda hareket ettiğini belirterek, federal fonlama oranını yüzde 3,50 ile yüzde 3,75 hedef aralığında sabit tutma kararı aldı. Komite, ekonomik görünümdeki belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiğini ve ikili yetkisi olan istihdam ve enflasyon hedeflerinin her iki tarafına yönelik risklere karşı dikkatli olduğunu vurguladı.

Gelecekte faiz oranlarında yapılacak olası ayarlamaların boyutu ve zamanlaması konusunda ise temkinli bir yaklaşım sergileyeceğinin sinyalini verdi. Komite, bu süreçte gelen verileri, gelişen ekonomik görünümü ve risk dengesini dikkatle değerlendireceğini belirtti. Fed, maksimum istihdamı destekleme ve enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürme konusundaki kararlılığını güçlü bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

