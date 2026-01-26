GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
EKONOMİ Haberleri

Altın ve gümüş tarihi zirvesini yukarı taşıdı

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 5 bin 111 dolara kadar yükselerek rekor tazelerken, gümüşün onsu da 110,1 dolara çıkarak tarihi zirvesini yukarı taşıdı.

Son dönemde değerli metallerdeki sert yükselişler devam ediyor. Geçen yıl üst üste rekor kıran altın ve gümüş fiyatları, 2026 yılına da hızlı bir başlangıç yaptı.

Küresel çapta jeopolitik risklerin sürmesi, ABD yönetiminin Grönland konusundaki ısrarı ve Avrupa ülkeleriyle bu mesele üzerinden yaşanan gerilim, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik gevşeme beklentilerinde kayda değer bir değişim olmaması ve buna bağlı olarak doların değer kaybetme eğilimini sürdürebileceğine dair beklentiler, değerli metalleri destekliyor.

Buna ek olarak ABD'de federal hükümetin kısmen de olsa yeniden bir kapanmayla karşı karşıya kalabileceğine yönelik endişeler ile Çin'de artan talep de bu fiyat hareketlerinde etkili oldu.

Yıla 4 bin 313 dolardan başlayan altının ons fiyatı, bugün itibarıyla 5 bin 111 dolara çıkarak rekor kırdı. Altının onsu, 31 Aralık 2025 ile 26 Ocak 2026 tarihlerini kapsayan dönemde yatırımcısına yaklaşık yüzde 20 getiri sağladı.

Gümüşün onsu da yıla 71,08 dolardan başlamasının ardından bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 55 artarak 110,12 dolara yükseldi ve tarihi zirvesini geliştirdi.

Bir ons altın almak için kaç ons gümüş gerektiğini gösteren altın-gümüş rasyosu ise 46,5'e gerileyerek Haziran 2011'den bu yana en düşük seviyesine indi.

Bu durum, gümüşteki değerlenmenin altına kıyasla daha yüksek olduğuna işaret ederken, arz endişelerinin de etkisiyle gümüş piyasasında tarihsel olarak aşırı ısınmış bir döneme girildiği yönündeki yorumları güçlendirdi.

Kaynak: AA

