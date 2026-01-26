Ramazan ayı öncesinde fiyat denetimleri sürüyor

Ticaret Bakanlığı, yaklaşan ramazan öncesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi ve piyasada adil rekabet şartlarının sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerine, devam ediyor.

Bakanlık ekipleri, bu kapsamda başkentte restoran, fırın ve kasaplara yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, restoran denetiminde, fiyat tarifesinin iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığını kontrol etti.

Ekipler, ürünlerin menü ve kasa fiyatlarını da karşılaştırdı.

Kasap denetiminde de et fiyatlarının, alış ve satış tutarlarını kıyaslayan ekipler, fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığını inceledi.

Ekipler, fırın denetiminde ise fiyat tarifelerinin, iş yerlerinin giriş kapısının önüne görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığına, ürünlerin gramajlarına, tezgah ve kasa fiyatlarına baktı.

Ramazan ayına kadar denetimlerin artarak süreceğini bildiren Bakanlık yetkilileri, kontrollerin ramazan ayında da devam edeceğini belirtti.

İzmir



Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Balçova ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki fırın, market, kasap ve lokantada denetim yaptı.

Fahiş fiyat artışlarının ve haksız rekabetin önüne geçilmesini amaçlayan ekipler, fiyatları tek tek not aldı.

Ürünlerin raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, son kullanma tarihleri kontrol edildi.

1 Ocak'tan bu yana 173 bin ürün denetlendi



İzmir'de yılın ilk gününden bugüne kadar bin 500'ün üzerinde işletmede yaklaşık 173 bin ürünün haksız fiyat ve fiyat etiketi mevzuatı kapsamında denetlendiği, mevzuata uymayanlara 4 milyon lira idari para cezası verildiği bildirildi.

Ramazan ayını fırsata çevirmeye çalışan ve tüketicilerin talep ettiği ürünlerin fiyatlarında haksız artış yaptığı tespit edilen tüm işletmelerin Bakanlıkça rapor edildiği, bu işletmelere her bir aykırı eylem için 1 milyon 806 bin 177 liraya varan idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Ayrıca fiyat etiketi yönünden mevzuata aykırı her ürün için de il müdürlüğünce 3 bin 973 lira idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

İstanbul



İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi fiyatları haksız şekilde artırmaya yönelik girişimleri engellemek amacıyla kent genelindeki incelemelerini artırdı.

Kentte 32 ilçede, yaklaşık 38 ekiple denetimler sürerken perakende sektörü başta olmak üzere gıda toptancıları ile meyve sebze hallerine yönelik kontroller gerçekleştiriliyor.

Denetimler kapsamında bakliyat, salça, yağ, süt ürünleri ve kuru yemiş gibi temel gıda ve ihtiyaç malzemelerinin fiyat etiketleri incelendi.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, denetimler sırasında yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı olarak yıl boyunca denetimlere devam ettiklerini söyledi.

Özel dönemlerde belirli sektörlere yönelik denetimlerin artırıldığını belirten Menteşe,

"Mübarek ramazan ayı öncesi perakende sektörü başta olmak üzere gıda toptancıları, gıda halleri, sebze meyve halleri olmak üzere tüm alanda Ticaret Bakanlığı olarak denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Buradaki temel amaç vatandaşlarımızın menfaatlerini, ekonomik çıkarlarını korumak. Bu doğrultuda vatandaşlarımızı yanıltıcı uygulamaları, özellikle fiyat etiketi ve fahiş fiyat yönünden ürünleri inceliyoruz. Fiyat etiketlerinde yönetmelik doğrultusunda bulunması gereken belli başlı özellikler var, bunları kontrol ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"İdari işlemlerimizi en üst rakamdan değerlendireceğiz"



Menteşe, fiyat etiketinde tespit edilen aykırılıklar için her bir ürün başına 3 bin 973 lira idari para cezası uygulandığını hatırlatarak, özellikle fahiş fiyat tespit edilen ürünler için 1 milyon 806 bin 177 liraya kadar idari yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Denetimi yapılan marketin kasım ve aralık aylarına ait fiyatlarının da kayıtlı olduğunu belirten Menteşe, şunları kaydetti:

"Şu an fiyatları alıyoruz. Burada makul olmayan durumlar tespit edersek bu işlemleri uyguluyoruz. Özellikle kampanyalı satış dediğimiz reklam yolu gibi satış metotları üzerinden vatandaşlarımızın aldatılmasına yönelik tespitler yaparsak, bunlara da 99 bin 339 liradan 39 milyon 916 bin 524 liraya kadar idari yaptırım uygulanıyor. Paylaşma ve yardımlaşma ayı olan ramazan ayında vatandaşlarımızı az da olsa aldatmaya kalkan, fırsatçılık yapan işletmelerimizi bu konuda uyarıyoruz. İdari işlemlerimizi en üst rakamdan değerlendireceğiz."

Menteşe, mağduriyet yaşayan vatandaşların Alo 175 Tüketici Danışma Hattı veya e-Devlet üzerinden şikayetlerini iletebileceğini sözlerine ekledi.

