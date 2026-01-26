Tavanda delik açıp girdikleri depodan 148 bisiklet çalan kardeşler birbirini suçladı

Adana’da kapısını kırdıkları dairenin zeminine açtıkları delikten, alt kattaki depoya ulaşan Şahin G. (40) ile kardeşi Mehmet G. (38), montajı yapılmamış 1 milyon lira değerindeki 148 bisikleti çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen şüpheliler, yakalandı. İfadesinde “Başıma ne geldiyse, kardeşim yüzünden geldi“ diyen Şahin G. ile “Ağabeyim planladı“ ifadelerini kullanan Mehmet G., tutuklandı.
Olay, 13 Ocak'ta, Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki depoda meydana geldi. Bisiklet satışı yapan Mehmet Emin A.'nın deposunda çalışan işçi, montajı yapılmamış bisikletlerin bekletildiği odanın tavanındaki deliği fark etti.
Yapılan sayımda depodaki yaklaşık 1 milyon lira değerindeki 148 bisikletin eksik olduğu tespit edildi. Mehmet Emin A., İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Olaya ilişkin çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş yeri ve bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekipleri, önceki ay cezaevinden çıktığı belirlenen Şahin G. ile kardeşi Mehmet G.'nin deponun yanındaki binada, kapısını kırarak girdikleri daireden depoya ulaştığını saptadı. Bu tespitlerle polis, şüphelileri saklandıkları eve yapılan baskında yakaladı. Evdeki aramada bisikletler bulunamadı.
Şahin G. ifadesinde, "Başıma ne geldiyse, kardeşim yüzünden geldi. Hırsızlığı onun yüzünden gerçekleştirdik" derken, Mehmet G. ise "Olayı ağabeyim planladı. Hırsızlık yaptık ancak söylendiği kadar bisiklet çalmadık" savunmasını yaptı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin G. ile Mehmet G., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”