Yol verme tartışmasında minibüsün camını kıran şüpheli: Kaskıma vurunca sinirlendim
Adana’da trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada servis minibüsünün camını kaskla kıran motosiklet sürücüsü Aydın B. (41), ifadesinde, “Tartışma sırasında kaskıma vurunca sinirlendim. Bir anlık öfkeyle camı kırdım, pişmanım“ dedi.
Olay, 24 Aralık'ta Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Arkasında çocuğu bulunan motosiklet sürücüsü Aydın B. ile servis minibüsü sürücüsü D.Y. arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Aydın B., eline aldığı motosiklet kaskıyla servis minibüsünün camını kırdı. Yaşananlar, servis aracının içerisinde bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; motosiklet sürücüsünün servisten inen yolcular ile tartıştığı sırada, 'Canımız ucuz mu?' dediği, ardından olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.
SERBEST BIRAKILDI
Sanal medyada da paylaşılan görüntüleri ihbar kabul eden Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Aydın B.'yi adresine düzenlediği baskınla yakaladı. Gözaltına alınan Aydın B., emniyetteki ifadesinde, "Minibüs trafikte aniden yola çıktı. Hava yağmurluydu, kaydım. Tartışma sırasında kaskıma vurunca sinirlendim. Bir anlık öfkeyle camı kırdım, pişmanım" dedi. Aydın B., işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
