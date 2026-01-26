Erencan motosiklet kazasında öldü: Ailesi konumdan yerini tespit etti
Bolu’da motosikleti ile kaza yapan Erencan Fiş (19), hayatını kaybetti. Fiş’in cansız bedeni, cep telefonu uygulamasından konumunu tespit eden ailesi tarafından bulundu.
Kaza, gece saatlerinde Kasaplar Mahallesi mevkiinden geçen çevre yolunda meydana geldi. Erencan Fiş idaresindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik levhalarına ve bordür taşlarına çarptıktan sonra refüje savruldu.
Erencan Fiş gece eve gelmeyince ailesi, cep telefonu uygulamasından konumunu tespit etti. Sabah konuma giden ailesi, Fiş'in motosikletinin yanında hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fiş'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yakınları gözyaşlarına boğulurken, Fiş'in cansız bedeni morga kaldırıldı.
Erencan Fiş'in ehliyetinin olmadığı ve motosikletinin plakasını söktüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”