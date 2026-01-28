Haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Nevşehir’de kendisinden bir süredir haber alınamayan bir kişi, evinde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Merkeze bağlı Nar beldesi Baş Mahalle 106. Sokak adresinde yaşayan Mehmet Safa Doğrul'dan uzun süre haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Morga kaldırıldı
Polis ekiplerinin eşliğinde eve giren sağlık görevlileri, yaptıkları ilk incelemede Doğrul'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan kontrollerin ardından evde gerekli güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma gerçekleştirdi.
Doğrul'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”