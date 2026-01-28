Konya’da TIR otomobile çarptı! 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre; Ö.A. idaresindeki 06 EA 0388 plakalı otomobile, Ereğli Caddesindeki kırmızı ışıkta durmak için yavaşladığı sırada, aynı istikamette seyir halinde olan M.T. yönetimindeki 31 N 3014 plakalı TIR'a çarptı.
2 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Berna Ata)