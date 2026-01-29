GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,58
EURO
52,11
STERLİN
60,28
GRAM
7.970,99
ÇEYREK
13.081,32
YARIM ALTIN
26.030,04
CUMHURİYET ALTINI
51.896,89
GÜNCEL Haberleri

Minibüste kalp krizi: Şoför hastaneye ulaştırdı

Minibüste kalp krizi: Şoför hastaneye ulaştırdı
Bursa’da belediye minibüsünde kalp krizi geçiren bir yolcu, şoförün hızlı müdahalesiyle Bursa Şehir Hastanesi’ne yetiştirildi.

Bursa'da seyir halindeki bir belediye minibüsünde bulunan bir vatandaş aniden rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi. Durumu fark eden diğer yolcular, hemen minibüs şoförüne haber verdi. Şoför, vakit kaybetmeden minibüsün güzergahından çıkarak Bursa Şehir Hastanesi'ne yöneldi.

Minibüsle hastaneye ulaştırılan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Yaşanan olayda şoförün soğukkanlı ve hızlı müdahalesi muhtemel bir faciayı önlerken, yolcular da duyarlılıklarıyla takdir topladı.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER