MÜSİAD Konya’da gıda ve tarım sektörünün geleceği ele alındı

Cumali Özer
Muhabir
MÜSİAD Konya’da gıda ve tarım sektörünün geleceği ele alındı
​MÜSİAD Konya Şubesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Toplantısı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kazım Küçükçöğen, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Büyükalim, MÜSİAD Konya Şubesi Başkan Yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri ve sektörün önde gelen firma temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda; gıda ve tarım sektöründe yaşanan güncel gelişmeler, sahadaki ihtiyaçlar ile sektörün öncelikli sorunları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantının ana gündem maddesini, Konya Havzası'nda yaşanan su arzı ve su yönetimi sorunları oluşturdu.

Sürdürülebilir tarımsal üretimin sağlanması, verimliliğin artırılması ve su kaynaklarının etkin kullanımı konularında çözüm önerileri ele alındı. Su krizinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerine dikkat çekilerek, uzun vadeli, planlı ve bütüncül bir su yönetiminin gerekliliği vurgulandı.

Toplantıda ayrıca, zeytin ihracatına bağlı olarak yaşanan fiyat artışlarının önüne geçilmesine yönelik alınan tedbirler, Konya'da düzenlenmesi planlanan gıda fuarı ile İstanbul TÜYAP Fuarı'na yönelik destekler görüşüldü.

Yaklaşan yem zamlarının süt ve peynir fiyatlarına olası etkileri değerlendirilirken, artan girdi maliyetlerinin sektör üzerindeki baskısı sektör temsilcileri tarafından dile getirildi.

Market sektöründe yaşanan sorunlar kapsamında ise; hırsızlık olayları, enflasyon kaynaklı ekonomik zorluklar, uygulanan cezalar, haftada bir gün marketlerin kapalı olması uygulaması ile 100 metrekare üzerindeki mağazalara yönelik kapatma kararları toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Toplantının sonunda sektör temsilcileri, istişare ve iş birliğinin artırılmasının sektörün sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, çözüm odaklı çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

(Cumali Özer)

