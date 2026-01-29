GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,58
EURO
52,11
STERLİN
60,28
GRAM
7.970,99
ÇEYREK
13.081,32
YARIM ALTIN
26.030,04
CUMHURİYET ALTINI
51.896,89
SPOR Haberleri

Karatay Belediyespor güreş takımı Kahramanmaraş’tan ikincilikle döndü

Karatay Belediyespor güreş takımı Kahramanmaraş’tan ikincilikle döndü
Kahramanmaraş’ta düzenlenen iller arası güreş turnuvasında mücadele eden Karatay Belediyespor Kulübü Güreş Takımı, takım klasmanında elde ettiği ikincilikle Karatay’ı başarıyla temsil etti.

Karatay Belediyespor Kulübü Güreş Takımı, Kahramanmaraş'ta düzenlenen iller arası güreş turnuvasında sergilediği performansla dikkat çekti. Zorlu müsabakaların ardından takım klasmanında ikinciliği elde eden Karatay Belediyespor, farklı yaş gruplarında dereceye giren sporcularıyla da turnuvaya damga vurdu.

Sporcuların yaş gruplarına göre bireysel dereceleri şöyle:

2015 Doğumlular: Mehmet Emir Kıraslan (2.), M. Eymen Erikli (3.), Bilal Koyan (3.), Abdulvahap Türkmenoğlu (2.), Emin Halilov (1.), Mustafa Dur (2.).
2014 Doğumlular: M. Miraç Şipal (3.), Mustafa Kıraslan (2.), Enes Koç (3.), Serhat Avcı (3.), Mustafa Doğmuş (1.), Ö. Faruk Şahin (1.), Mustafa Vahit (3.).
2013 Doğumlular: M. Emin Uyar (1.), M. Erdem Canlı (2.), M. Emin Bayraktar (3.), Ö. Alp Akgün (2.), M. Ali Yalçın (2.), Sami Burak Kartal (2.), Arif Demir (3.), Cengizhan Ayaş (3.), Mahmut Selim (3.).
2011–2012 Doğumlular: Esat Bolat (1.), M. Tunahan Zengin (1.), Nevfel Kırmaz (2.), Hasan Eren İri (3.), Murat Baki Güzel (2.), Enes Özgün (2.).

KILCA: GÜREŞ TAKIMIMIZ BİZİ GURURLANDIRIYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kahramanmaraş'ta düzenlenen turnuvada elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Karatay Belediyespor Kulübü Güreş Takımı'nın istikrarlı yükselişine dikkat çekti.

Başkan Kılca, "Güreş takımımız bizleri her geçen gün daha da mutlu ediyor. Neredeyse her yeni haftaya bir başarıyla başlıyoruz. Sporcularımızın sergilediği azim ve mücadele ruhu takdire şayan. Sporla büyüyen, özgüveni yüksek ve disiplinli bir nesil yetiştirmek en büyük hedefimiz. Bu yolda emek veren tüm antrenörlerimize, kulüp yöneticilerimize ve her zaman çocuklarımızın yanında olan ailelerimize teşekkür ediyorum. Turnuvada madalya alan ve alamayan tüm sporcularımızı gönülden kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.” dedi.

 

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER