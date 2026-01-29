CHP milletvekili Akdoğan’ın eski danışmanı gölde ölü bulundu
CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’ın bir dönem danışmanlığını yapan Serdar Özkanatoğlu’nun, Mavi Göl’de cansız bedeni bulundu. Özkanatoğlu’nun eşine ’Hakkınızı helal edin’ mesajı attığı öğrenildi.
Olay, Mamak ilçesindeki Mavi Göl'de meydana geldi. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın eski danışmanı Serdar Özkanatoğlu, 2 gün önce eşiyle tartışıp evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Özkanatoğlu'na ulaşamayan ailesi, polise kayıp ilanında bulundu.
Dün Mavi Göl'de ceset bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Jandarma ekipleri, cesedin Özkanatoğlu'na ait olduğunu belirledi. Özkanatoğlu'nun eşine 'Hakkınızı helal edin' diye mesaj attığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Serdar Özkanatoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Özkanatoğlu'nun cenazesi, bugün Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”