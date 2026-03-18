2026 Karabük Ramazan Bayram Namazı Saat Kaçta? Karabük ve İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri: Safranbolu, Eflani, Eskipazar, Ovacık ve Yenice’de bayram namazı saat kaçta?
Ramazan Bayramı’na saatler kala Karabük’te bayram namazı saatleri açıklandı. Bayram namazını camilerde eda etmek isteyen vatandaşlar, namazın saat kaçta kılınacağını araştırıyor. İşte, Karabük ve ilçelerinde bayram namazı vakitleri…
Karabük'te Bayram Namazı Saat Kaçta?
Karabük'te 2026 Ramazan Bayramı'nın ilk günü bayram namazı saat 07.25'te kılınacak. Sabahın erken saatlerinde camilere akın edecek olan vatandaşlar, bayram sevincini hep birlikte yaşayacak.
Karabük İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
İlçelere göre bayram namazı saatlerinde birkaç dakikalık farklılıklar olabilir. İşte Karabük'ün ilçelerindeki bayram namazı saatleri:
Karabük Merkez: 07.25
Safranbolu: 07.25
Eflani: 07.23
Eskipazar: 07.27
Ovacık: 07.23
Yenice: 07.26
Bayram namazını vaktinde eda etmek isteyen vatandaşların, namaz saatinden önce camilerde yerlerini almaları öneriliyor.
