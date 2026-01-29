Konyalı kadınlardan afet gönüllülerine anlamlı destek

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle yürütülen “Hayata El Uzat: Afet Bilinci ve Arama Kurtarma” projesi kapsamında kurulan KONAK-ÇANAKKALE Arama Kurtarma Ekibi’nin kıyafetleri, Konyalı kadınların gönüllü emeğiyle tek tek dikilerek hazırlandı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle hayata geçirilen "Hayata El Uzat: Afet Bilinci ve Arama Kurtarma” projesi kapsamında, Çanakkale'de kurulan Konyalılar Derneği Arama Kurtarma Ekibi (KONAK-ÇANAKKALE) için hazırlanan kıyafetler, Konyalı kadınların özverili emeğiyle dikildi.

Konyalı kadınların ellerinde yeniden hayat buldu

110 yıl önce vatanın birlik ve beraberliği için, bayrağın ve sancağın yere düşmemesi adına Çanakkale'ye koşan askerlerimizin üniformaları Anadolu kadınlarının elleriyle nasıl dikildiyse bugün de aynı ruh ve inançla Konyalı kadınların ellerinde yeniden hayat bulan arama kurtarma kıyafetleri, dayanışmanın en anlamlı örneklerinden biri oldu.

KOMEK'e teşekkür

Bu anlamlı katkılarından dolayı Çanakkale Konyalılar Derneği yönetimi, Konya Meslek Edindirme Kooperatifi (KOMEK)'ni ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. Ziyarette; dayanışma kültürünün, gönüllülüğün ve afetlere hazırlık bilincinin önemi vurgulanırken, sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin toplumsal dayanıklılığı güçlendirdiğine dikkat çekildi.

26. Piyade Alay Sancağı takdim edildi

Ziyaretin ardından, Vuslatın Kalbi'nde doğup Şehadetin Kalesi'nde yaşayan Konyalılar adına, özverinin bir nişanesi olarak, 1915 Çanakkale Muharebeleri'nde Güney Cephesi Seddülbahir Bölgesi'nde muharebenin ilk günlerinde gösterdiği metanet ve dirayetle Çanakkale Muharebeleri'nin seyrini belirleyen şehit ve gazi Konyalı komutan ve askerlerin taşıdığı 26. Piyade Alay Sancağı, vefa ve hatıranın simgesi olarak takdim edildi. (Ali Asım Erdem)