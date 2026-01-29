Burkina Fasolu stoper Konyaspor’a doğru! Sözleşmesinde opsiyon var mı?

Konyaspor, Burkina Fasolu stoper Adamo Nagalo ile büyük ölçüde anlaştı. Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven forması giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusu, kiralık olarak Anadolu Kartalı'nın kadrosuna katılacak.
Sözleşmesinde opsiyon var mı?
Adamo Nagalo'nun sözleşmesindeki özel detaylar da merak konusu oldu. Henüz ‘küçük pürüzler' arasında yer alan konu, büyük ölçüde netleşti. Nagalo'nun yeni sezona hazır dönmesini isteyen PSV, oyuncuyu yarım sezon kiralık olarak Konyaspor'a gönderecek. Sezon başında 7 milyon Euro bonservis ücreti ödenen Adamo Nagalo için herhangi bir satın alma opsiyonu olmayacak.
(Hasan Yıldırım)