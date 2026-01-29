GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,56
EURO
52,00
STERLİN
60,13
GRAM
8.018,35
ÇEYREK
13.159,06
YARIM ALTIN
26.185,05
CUMHURİYET ALTINI
52.205,95
EKONOMİ Haberleri

Bakan Bayraktar’dan açıklama: Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?

Bakan Bayraktar’dan açıklama: Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şubat ayında doğalgaz ve elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını söyledi.

Şubat ayında doğalgaz ve elektriğe zam yapılacak mı? Bu soru Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından yanıtlandı.

Bakan Bayraktar, "Şubat ayı için böyle bir planlama yok." dedi.

ZAM YOK

Bakan Bayraktar, "Doğalgazda kademeli sisteme geçmek için hazırlıklarımız devam ediyor. Ancak; bu kışa yetişmez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER