Araç sahiplerinin hepsini ilgilendiriyor! 2 Şubat’ta başlıyor

İkinci el araç alıp plakasını değiştirmek isteyenler, yıpranmış ya da kayıp plakasını yenilemek isteyenleri ilgilendiren gelişme ortaya çıktı. 2 Şubat 2026 tarihinden itibaren tescil plakası bedeli kamu bankalarına yatırılacak. Ücretin ne kadar olduğu belli oldu.

Plaka değişikliği taleplerinde ücret ödemeleri nakit ya da kredi kartıyla değil kamu bankaları üzerinden gerçekleştirilecek.

Tescil plakası bedelinin bankalar aracılığıyla ödenmesine dair düzenleme 2 Şubat 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun yaptığı açıklamada Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'a plaka bedelleri ödenecek.

NOTER BELGESİNİ KAYBETMEYİN

Ödeme yapmak için noterden alınan plaka basım evrakında yazan referans numarasına ihtiyaç duyulacak. Bu belgenin kaybedilmemesi ve ücret yatırıldıktan sonra plaka basım atölyesine teslim edilmesi gerekiyor.

PLAKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

İkinci el bir araç alınmak istendiğinde plakası başka bir şehir üzerine kayıtlıysa ve alıcı kişinin ikameti de plakanın bulunduğu ilden farklıysa yeni plaka basım talebinde bulunulabiliyor. Alıcı ve aracın plakası aynı şehre kayıtlıysa plaka değişikliği talebinde bulunulamıyor. Örnek vermek gerekirse Tekirdağ (59) plakalı bir aracı ikameti İstanbul'a kayıtlı birisi almak istediğinde aracın plakası 34'e dönüştürülüyor. Ancak Tekirdağ'daki 59 plakalı aracı yine Tekirdağ'da ikamet eden biri almak isterse plaka değişikliği talebinde bulunamıyor.

ÇALINMA VE KAYIP DURUMUNDA PLAKA DEĞİŞİYOR

Plakanın teki kayıp ve çalıntı olduğunda aynı plakadan bir tane daha bastırılabiliyor. Ancak plakaların ikisi de kayıp ya da çalıntı olduğu durumda aracın plakası yenileniyor ve farklı harf sayı gruplarından oluşuyor. İki plakanın da çalındığından örnek vermek gerekirse 34 AXX 000 plakasının çalınması halinde aracın sahibinin ikameti hangi ildeyse o ilin plaka ve sıra grubuna göre tescil plakası basılıyor. 34 plakanın çalınması halinde aracın sahibinin ikameti İstanbul'daysa yine 34 plaka yeni harf ve numara serisiyle basılıp sahibine teslim ediliyor.

