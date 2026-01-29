GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Selçuklu belediyesi personeli ve vatandaşlardan kan bağışı kampanyasına destek

- Güncelleme Tarihi:

Selçuklu belediyesi personeli ve vatandaşlardan kan bağışı kampanyasına destek
Selçuklu Belediye personeli ve vatandaşlar Kızılay Kan Merkezi tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Sosyal sorumluluk projelerine duyarlı olmayı sürdüren Selçuklu Belediyesi kan bağışı noktasında da desteğini devam ettiriyor. Bu kapsamda Selçuklu Belediyesi ve Kızılay işbirliğinde rutin aralıklarla belediye hizmet binasında kan bağışı platformu kuruluyor.

Sağlık açısından birçok faydası bulunan kan bağışına belediye personeli ve vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Toplumsal duyarlılık açısından örnek olan kan bağışı kampanyasında gönüllüler Kızılay ekipleri tarafından yapılan  kontroller sonrasında bağışta bulundu.

Kızılay Kan Merkezi tarafından yürütülen kampanyada, kan vermek isteyen personel ve vatandaşların öncelikle gerekli tetkikleri yapılıyor. Yapılan kontroller sonucunda herhangi bir sağlık engeli bulunmayan gönüllülerden alınan kanlar kayıt altına alınarak bekleyen hastalara ulaştırılıyor.

Selçuklu Belediyesi'nde düzenli olarak gerçekleştirilen bu kampanya ile hem toplumsal farkındalık artırılıyor hem de kan ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanıyor.

Başkan Pekyatırmacı, "Belediye personeli ve vatandaşlarımızla kan bağışı kampanyalarına destek veriyoruz"

Kan bağışının hayati bir ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,  "Kan, acil durumlarda ve tedavi süreçlerinde yerine başka hiçbir şeyin konulamadığı hayati bir ihtiyaçtır. Bu nedenle kan bağışı, sadece bir sağlık hizmeti değil aynı zamanda güçlü bir sosyal sorumluluk örneğidir. Selçuklu Belediyesi olarak personelimizle birlikte bu bilinçle hareket ediyor, düzenli olarak gerçekleştirilen kan bağışı kampanyalarına destek veriyoruz. Bu vesileyle kampanyaya destek veren tüm personelimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu

