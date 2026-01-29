Necmettin Erbakan Üniversitesinde Uluslararası destekli Yeşil Teknoloji projesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Tunçil ile Güney Çin Teknoloji Üniversitesi (Southern China University of Technology) Gıda Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bin Zhang yürütücülüğünde hazırlanan “Fındık Yağı Endüstrisi Atığının Yeşil Teknoloji ile İnsan Bağırsak Mikrobiyotasına Yönelik Katma Değerli Ürüne Dönüştürülmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK–Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı (NSFC) İkili İş Birliği Programı 2025 Yılı Çağrısı kapsamında 9,25 milyon lira destek almaya hak kazandı.

Proje kapsamında, dünya fındık üretiminde lider konumda bulunan ülkemizde, fındık yağının üretimi sırasında ortaya çıkan ve genellikle atık olarak değerlendirilen fındık küspesinin, çevreye duyarlı yöntemlerle yeniden ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Bu atıklar, yenilikçi biyoteknolojik yaklaşımlar sayesinde bağırsak sağlığını destekleyici, katma değerli ürünlere dönüştürülecek.

Projede Necmettin Erbakan Üniversitesi Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Seda Tunçil, Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ömer Faruk Çelik, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enes Dertli, Dokuz Eylül Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Bulut ve Eriş Gıda San. ve. Tic. Şti'den Dr. Hakan Başdoğan ve Recep Kara araştırmacı olarak yer alacak.

Uluslararası iş birliğiyle yürütülecek olan proje hem sürdürülebilir üretime katkı sağlamayı hem de gıda atıklarının değerlendirilmesi konusunda örnek bir model oluşturmayı amaçlıyor. Elde edilecek çıktılarla, çevre dostu teknolojilerin gıda sanayisinde kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

(Ali Asım Erdem)