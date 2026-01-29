Konya’da silah sesi! Kocasını vurdu

Konya'nın Selçuklu ilçesinden gelen silah sesi polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.
Sol kolundan vuruldu
Edinilen bilgileye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bir kişi kolundan vurularak yaralandı. İhbarla birlikte Akşemsettin Mahallesi Canbaz Osman Sokağa ulaşan ekipler silahla vurulan yaralıya ulaştı.
Hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekipleri sol kolundan vurulan yaralının ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kocasını vurduğu ortaya çıktı!
Hastanede polise ifade veren yaralı şahıs eşinin yanlışlıkla tetiğe basarak kendini vurduğunu söyledi. Şüpheli kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Berna Ata)