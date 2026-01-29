Konya Büyükşehir Ümitler Judo takımı Türkiye ikincisi oldu

Konya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası’nda Konya Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, turnuvaya damga vurdu. Büyük heyecanın yaşandığı şampiyonada Büyükşehirli judocular 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 6 madalya kazanarak turnuvayı ikinci tamamladı.

Türkiye Judo Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan ve uluslararası organizasyonlara referans olan Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, 27-28 Ocak 2026 tarihlerinde Konya Karatay Kongre ve Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Bu önemli organizasyonda; 452 erkek ve 443 kadın olmak üzere toplam 895 sporcu tatamiye çıktı. Birbirinden önemli sporcuları misafir eden şampiyona, Türk judo tarihinde ilk kez 6 minder üzerinden yapıldı.

BÜYÜKŞEHİR İKİNCİLİK ELDE ETTİ

Dev organizasyonda Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 10 sporcu ile mücadele etti. Sarı-siyahlı judokalar 2 altın, 3 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplamda 6 madalya kazanırken Büyükşehir şampiyonayı takım halinde Türkiye 2.'si olarak tamamladı.

Organizasyonun en gurur verici anlarından biri ise 40 kilo kadınlar finalinde Büyükşehirli iki sporcunun karşı karşıya gelmesi oldu. Havva Sena Tokmak ve Vuslat Başak'ın finale kadar tüm rakiplerini geride bırakması, kulübün gurur kaynağı oldu.

Büyükşehir adına madalya kazanan sporcular şu şekilde:

40 kiloda Havva Sena Tokmak ile 63 kiloda Selin Beştav altın, 40 kiloda Vuslat Başak, 66 kiloda Süleyman Tekin ve 90 kiloda Mehmet Ali Aydoğdu gümüş, Muhammet Hamza Aydilek ise +90 kiloda bronz madalya.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu